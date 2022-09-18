ЗСУ посіяли розбрат: колаборанти панікують і відмовляються співпрацювати з окупантам в Мелітополі

Останні стали відмовлятися з ними співрпцювати.

Про це в ефірі телемарафона розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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"Раніше багато хто з коллаборантів, хто погоджувався співрацювати з ворогом, зараз вже відмовляються співпрацювати. Настрої серед колаборантів та окупантів змінилися, загалом через контрнаступ ЗСУ на Харківщині. Ще одна робота, яка зроблена нами і посіяла смуту серед поліцейських-колаборантів, це те, що вчора ми опублікували списки 118 поліцейських, які погодилися працювати на окупантів. Я знаю, що деякі з них вже не виходять на роботу, ховаються і чекають контрнаступу ЗСУ", - сказав Федоров.

Він додав, що вони і далі будуть публікувати списки колаборантів.

Нагадаємо, у Мелітополі серед місцевих колаборантів почалася паніка. Зрадники бояться контрнаступу Збройних сил України та намагаються самі вийти на зв'язок з українськими спецслужбами.

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