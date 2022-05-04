ЗСУ посунули ворога на Херсонщині, щоб зв'язківці змогли відновити мобільний зв'язок у обласному центрі

ЗСУ посунули ворога на Херсонщині, щоб зв'язківці змогли відновити мобільний зв'язок у обласному центрі

У Херсоні вдалося відновити мобільний зв'язок українських операторів.

Для цього Збройним силам України довелося відтіснити окупантів з їхніх позицій, аби зв'язківці змогли полагодити пошкоджену мережу.

Про це повідомив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь, інформує Радіо Свобода.

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"На сьогоднішній день всі мобільні оператори, мобільний зв’язок, який працює в Херсоні та області, поданий із України і транслюється українськими каналами. При цьому є факти, коли місцеві провайдери починають співпрацювати з окупантами і перетерміновують трафік саме на Крим. Це є порушенням міжнародного законодавства і ми будемо вживати всіх заходів для припинення цієї діяльності Російської Федерації", – розповів він.

Він зазначив, що постачання фіксованого зв’язку відновили кілька годин тому.

"Було перебито волоконно-оптичну мережу між Херсоном і Миколаєвом, близько 20 кілометрів від міста Миколаїв, постійно там велися обстріли. Завдяки роботі Збройних сил, артилерії, було посунуто ворога та надано можливість нашим фахівцям і фахівцям провайдера відновити інформаційне постачання Херсону", – сказав голова служби.

За його словами, Україна звернулася до Міжнародного союзу електрозв’язку щодо застосування санкцій проти Росії, яка спрямовує трафік з Херсонської області на окуповані території.

Раніше начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів, що росіяни планують робити з окупованим Херсоном, де вони планували провести 27 квітня псевдореферендум, але так і не змогли це зробити.