ЗСУ посилюють тиск на Добропільському виступі та стримують наступ РФ на Покровськ — Сирський з Донеччини
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про роботу в зоні відповідальності Десантно-штурмових військ, де українські захисники звільнили вже 188 км² території.
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на Донеччину, зокрема в смугу відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗС України.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
За словами Сирського, на місці він заслухав доповіді командирів щодо поточної обстановки та нагальних потреб.
Ключові питання, які обговорювалися:
Убезпечення логістики.
Дії штурмових груп із витіснення противника з міської забудови.
Посилення та просування
Головнокомандувач повідомив про посилення військ додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, включно з безпілотними системами.
Головний акцент Сирський зробив на успіхах на Добропільському виступі:
«Збільшуємо тиск на Добропільському виступі. Продовжуємо звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська», — зазначив Сирський.
Результати операції
Загалом звільнено: 188 км² території.
Зачищено від ДРГ: 248,7 км².
Просування: Минулої доби штурмові підрозділи в районі Добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед.
Головнокомандувач подякував кожному українському захиснику й захисниці за стійкість, хоробрість та професіоналізм.
Нагадаємо, для оточення Покровської агломерації РФ залучила близько 11 тисяч окупантів. Очільник Кремля Путін дав наказ своїм солдатам захопити Покровськ до середини листопада.