Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на Донеччину, зокрема в смугу відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗС України.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Сирського, на місці він заслухав доповіді командирів щодо поточної обстановки та нагальних потреб.

Ключові питання, які обговорювалися:

Убезпечення логістики.

Дії штурмових груп із витіснення противника з міської забудови.

Посилення та просування

Головнокомандувач повідомив про посилення військ додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, включно з безпілотними системами.

Головний акцент Сирський зробив на успіхах на Добропільському виступі:

«Збільшуємо тиск на Добропільському виступі. Продовжуємо звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська», — зазначив Сирський.

Результати операції

Загалом звільнено: 188 км² території.

Зачищено від ДРГ: 248,7 км² .

Просування: Минулої доби штурмові підрозділи в районі Добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед.

Головнокомандувач подякував кожному українському захиснику й захисниці за стійкість, хоробрість та професіоналізм.

Нагадаємо, для оточення Покровської агломерації РФ залучила близько 11 тисяч окупантів. Очільник Кремля Путін дав наказ своїм солдатам захопити Покровськ до середини листопада.