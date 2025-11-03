ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
100
1 хв

ЗСУ посилюють тиск на Добропільському виступі та стримують наступ РФ на Покровськ — Сирський з Донеччини

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про роботу в зоні відповідальності Десантно-штурмових військ, де українські захисники звільнили вже 188 км² території.

Світлана Несчетна
Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на Донеччину, зокрема в смугу відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗС України.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Сирського, на місці він заслухав доповіді командирів щодо поточної обстановки та нагальних потреб.

Ключові питання, які обговорювалися:

  • Убезпечення логістики.

  • Дії штурмових груп із витіснення противника з міської забудови.

Посилення та просування

Головнокомандувач повідомив про посилення військ додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, включно з безпілотними системами.

Головний акцент Сирський зробив на успіхах на Добропільському виступі:

«Збільшуємо тиск на Добропільському виступі. Продовжуємо звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська», — зазначив Сирський.

Результати операції

  • Загалом звільнено: 188 км² території.

  • Зачищено від ДРГ: 248,7 км².

  • Просування: Минулої доби штурмові підрозділи в районі Добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед.

Головнокомандувач подякував кожному українському захиснику й захисниці за стійкість, хоробрість та професіоналізм.

Нагадаємо, для оточення Покровської агломерації РФ залучила близько 11 тисяч окупантів. Очільник Кремля Путін дав наказ своїм солдатам захопити Покровськ до середини листопада.

