ЗСУ потужно вдарили по військовому аеродрому в Росії, де базуються Су і МіГи: деталі

Достеменно відомо, що уражено склади з КАБами.
Вночі 8 серпня українські Сили оборони успішно вдарили по військовому аеродрому "Ліпецьк" та вразили засоби ППО російських окупантів на тимчасово окупованій території Донецької області.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил.
На летовищі в Ліпецькій області було уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів в районі аеродрому. Внаслідок атаки зафіксовано декілька джерел загоряння. Також виникла сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація.
"Відомо, що на аеродромі "Ліпецьк" базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил рф. Результати ураження уточнюються", - наголосили у Генштабі.
Окрім цього, вночі українські військові завдали ударів по зенітних ракетних дивізіонах РФ на тимчасово окупованій території Донеччини. Зокрема, бойову роботу здійснювали по трьох радарах окупантів: двох – від комплексів С-350 та одному С-300.
"Підтверджено точне влучання та знищення одного радару ЗРК С-350. Щодо інших двох цілей інформація наразі уточнюється. Водночас, зафіксовано припинення роботи всіх трьох радарів ворога після ударів", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, тиждень тому українські безпілотники потужно вдарили по нафтобазі "Губкінська" в Бєлгородській області РФ. В регіоні пролунала серія сильних вибухів.
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