ЗСУ повернули контроль над трьома населеними пунктами у Запорізькій області

ЗСУ повернули контроль над трьома населеними пунктами у Запорізькій області

Українські захисники звільнили три села.

ЗСУ повернули повний контроль над трьома селами біля міста Снігурівка у Запорізькій області.

Про це на своєму телеграм-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"ЗСУ повернули повний контроль над трьома селами на захід від Снігурівки: Широке, Любине та Новопетрівка", - повідомив Геращенко.

Нагадаємо, що у Бердянську окупанти захопили два медичних заклади. Наразі відомо, що одному з них призначено керівника, обраного з колаборантів. А зрадник українського народу - Микола Мірошниченко, який донедавна займався волонтерством та допомагав евакуюватися із сірої АТО/ООС, - тепер призначений росіянами головою міського департаменту охорони здоров’я.

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