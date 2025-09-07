Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що після втрат у серпні на Покровському напрямку українські війська відновили контроль над 26 квадратними кілометрами території. Раніше, у серпні, на цьому напрямку було втрачено 5 кв. км.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

«Працював у районах ведення активних бойових дій — на Покровському, Добропільському, Сіверському напрямках. Провів роботу на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на цих ділянках фронту. Покровський напрямок залишається одним із найскладніших. За останній тиждень наші підрозділи відбили близько 350 атак противника. Саме тут росіяни зосередили основні зусилля і створили найбільше наступальне угруповання, яке намагається прорвати нашу оборону», — написав головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, Сили оборони утримують рубежі та ліквідують російських окупантів, додав Сирський.

«Але українські воїни мужньо утримують визначені рубежі, знищують живу силу і техніку ворога, а також проводять результативні штурмові дії. Так, втративши в серпні на Покровському напрямку 5 кв. км, підрозділи Сил оборони змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі. Подібне співвідношення на нашу користь — також і на Добропільському напрямку», — заявив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російське командування перекинуло у район Покровська на Донеччині досвідчені підрозділи морської піхоти. Окрім того, ворог змінив тактику, намагаючись просочитися якомога глибше у місто невеликими групами, не вступаючи у бойовий контакт з передовими позиціями українських захисників.