ЗСУ "пригальмували" намагання окупантів відплисти баржею з Херсону та переїхати річку Каховською дамбою

У Херсонщині ЗСУ поцілили в окупантів, які намагалися перебратися через річку у двох місцях.

В результаті знищено техніку та живу силу ворога.

Про це повідомляє ОК "Південь".

"Під час спроби окупантів реалізувати задум з переміщення з одного берега Дніпра на інший, нашим вогневим контролем було зупинено намагання проїхати Каховської дамбою та відпливсти баржою з Херсону. В результаті підтверджені втрати ворога складають 41 рашист, 4 танки, 12 одиниць іншої авто-бронетехніки та зенітно-ракетний комплекс "Бук-М2/3", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову" (фото).

200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

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