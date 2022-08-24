ЗСУ "пригальмували" наступ російських окупантів у напрямку Пісків і Невельського

На Донеччині російські окупанти і далі продовжують наступати.

Минулої доби ворог вів наступальні бої поблизу Пісків та Невельського.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли із артилерії різних типів біля Марʼїнки, Пісків, Нетайлового, Красногорівки та Залізного. Завдав авіаудару неподалік Невельського. Вів наступальні бої у напрямку населених пунктів Піски і Невельське. Успіху не мав", - зазначили у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку з боку ворога зазнали вогневого впливу райони Костянтинівки та Вугледара.

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, чи закінчилася оперативна пауза росіян та чого очікувати на Донбасі.

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