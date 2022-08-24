Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ "пригальмували" наступ російських окупантів у напрямку Пісків і Невельського

Дата публікації
Перегляди
3567
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ "пригальмували" наступ російських окупантів у напрямку Пісків і Невельського

Генштаб ЗСУ

На Донеччині російські окупанти і далі продовжують наступати.

Минулої доби ворог вів наступальні бої поблизу Пісків та Невельського.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли із артилерії різних типів біля Марʼїнки, Пісків, Нетайлового, Красногорівки та Залізного. Завдав авіаудару неподалік Невельського. Вів наступальні бої у напрямку населених пунктів Піски і Невельське. Успіху не мав", - зазначили у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку з боку ворога зазнали вогневого впливу райони Костянтинівки та Вугледара.

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, чи закінчилася оперативна пауза росіян та чого очікувати на Донбасі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація