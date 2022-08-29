ЗСУ пригальмували окупантів, які спробували наступати на Бахмутському напрямку

Українські захисники вкотре всипали їм перцю.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 29 серпня.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру біля Бахмутського, Шумів, Яковлівки, Зайцевого та, Кодеми і завдав авіаударів у районах Яковлівки та Кодеми.

"Противник продовжив ведення повітряної розвідки БпЛА на зазначеному напрямку. Його спроби вести наступальні бої поблизу Кодеми та Зайцевого зупинені українськими захисниками", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, у Криму впала ПРК "Онікс", яку окупанти запускали по Україні.

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