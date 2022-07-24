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ЗСУ припинили існування БТГ мотострілецького полку ВС РФ під час боїв на Харківщині

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ЗСУ припинили існування БТГ мотострілецького полку ВС РФ під час боїв на Харківщині

ЗСУ добряче всипали російським окупантам на Харківщині.

Через втрати перестала існувати БТГ 423-го мотострілецького полку.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"Внаслідок бойових дій у Харківській області припинила своє існування БТГр 423 мотострілецького полку (в/ч 91701, Наро-Фомінськ) 4 гвардійської танкової Кантемирівської дивізії.
 47 військовослужбовців відмовилися брати участь у бойових діях, а більшість або вбито, або поранено. На сьогодні із усієї батальйонної групи залишилося близько 70 боєздатних військовослужбовців", - написав Цимбалюк.

Нагадаємо, що у Харківській області українські захисники вдало пішли у контрнаступ. В результаті ЗСУ трохи "прорідили" ряди мотострілецького полку, а точніше - знищили цілу ворожу роту.

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