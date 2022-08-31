ЗСУ пробили оборону окупантів на Півдні і посунули лінію фронту на кілька кілометрів - британська розвідка

Українські захисники під час контрнаступу пробили оборону окупантів на півдні.

Через це лінія фронту посунулася вглиб окупованих територій на кілька кілометрів.

Про це йдеться в звіті розвідки Міноборони Великої Британії.

За повідомленням розвідки, ЗСУ під час контрнаступу на півдні місцями відсунули лінію фронту на деяку відстань, використовуючи відносно слабко укріплену російську оборону.

У міноборони Британії прогнозують, що Росія скоріш за все спробує закрти прогалини у своїй лінії оборони, використовуючи заздалегідь зібрані мобільні резервні підрозділи, ймовірно за участюпредставників Східного угруповання військ.

Повідомляється також, що добровольчі батальйони нового 3-го армійського корпусу залишили свою базу під Москвою, що може свідчити про те, що їх перекидатимуть до України.

Нагадаємо, що в ISW розповіли, як росіяни через контрнаступ ЗСУ змушені передислоковуватися і змінювати пріоритети.

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