Укрaїнa
180
1 хв

ЗСУ пробили "щит" Криму і влаштували росіянам пекло: деталі операції та ефектні кадри

Російська ППО у Криму зазнала сейрозного удару з боку наших бійців.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Кримський міст / Ілюстративне фото / © Associated Press

ЗСУ завдали серію успішних ударів по військових об’єктах РФ у Севастополі, що в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, уражено локацію, де ремонтують і обслуговують російські системи ППО.

Про це повідомляють ВМС України.

«У результаті операції в районі Фіолентівського шосе уражено Інноваційний центр виробничо-технічного підприємства „Граніт“, який входить до складу концерну „Алмаз-Антей“, — йдеться у повідомленні.

Що відомо про концерн

Як відомо, концерн «Алмаз-Антей» займається ремонтом і технічним обслуговуванням російських систем протиповітряної оборони.

Зокрема, підприємства концерну підтримують у робочому стані техніку, що є ключовою складовою протиповітряного захисту окупованого Криму. Найчастіше там здійснюють ремонт зенітно-ракетних комплексів С-400 «Тріумф» і С-300ПМ2 «Фаворит», а також радіолокаційних станцій 92Н6Е та 96Л6Е. Крім того, обслуговуються комплекси середньої та малої дальності — «Бук-М2/М3» і «Тор-М2»

У ВМС додали: ще один «приліт» зафіксований в районі бухти Стрілецька. Там уражено місця перебування особового складу ворога. Наразі втрати й збитки РФ уточнюються.

Раніше бійці ССО випалили «очі» російської ППО у Криму. Завдяки злагодженим діям українських воїнів уражена радіо-локаційна станція 64Н6Е в Севастополі. Вона забезпечувала виявлення цілей для зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400.

