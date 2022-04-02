ЗСУ продовжують наступ на окупантів на Київщині і захопили ключовий плацдарм під Харковом: британська розвідка

ЗСУ продовжують наступ на окупантів на Київщині і захопили ключовий плацдарм під Харковом: британська розвідка

Продовжуються спроби українських військ просунутися від Ірпеня до Бучі та Гостомелю.

На сході українські війська після запеклих боїв захопили ключовий плацдарм у східній частині Харкова, а на Київщині продожують наступальні дії.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Українські сили продовжують наступати на російські війська, що відходять, на околицях Києва. На північно-західному напрямку продовжуються спроби українських військ просунутися від Ірпеня до Бучі та Гостомелю;

Російські війська було виведено з аеродрому Гостомелю, який був об'єктом бойових дій з першого дня конфлікту. Уздовж східної осі Україна відвоювала кілька сіл;

На сході українські війська після запеклих боїв захопили ключовий плацдарм у східній частині Харкова.

(3/3) In the east of Ukraine, Ukrainian forces have secured a key route in eastern Kharkhiv after heavy fighting. This follows the liberation of Trostyanets, in the vicinity of Sumy, earlier this week. — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 2, 2022

Нагадаємо, що Росія передислокує частини своїх сил з Грузії, щоб посилити вторгнення в Україну. За інформацією розвідки, від 1200 до 2000 цих російських військових реорганізуються у 3 батальйонні тактичні групи. Їх планують відправити до України.