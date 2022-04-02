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ЗСУ продовжують наступ на окупантів на Київщині і захопили ключовий плацдарм під Харковом: британська розвідка

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ЗСУ продовжують наступ на окупантів на Київщині і захопили ключовий плацдарм під Харковом: британська розвідка

Фото з відкритих джерел

Продовжуються спроби українських військ просунутися від Ірпеня до Бучі та Гостомелю.

На сході українські війська після запеклих боїв захопили ключовий плацдарм у східній частині Харкова, а на Київщині продожують наступальні дії.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

  • Українські сили продовжують наступати на російські війська, що відходять, на околицях Києва. На північно-західному напрямку продовжуються спроби українських військ просунутися від Ірпеня до Бучі та Гостомелю;
  • Російські війська було виведено з аеродрому Гостомелю, який був об'єктом бойових дій з першого дня конфлікту. Уздовж східної осі Україна відвоювала кілька сіл;
  • На сході українські війська після запеклих боїв захопили ключовий плацдарм у східній частині Харкова. 

Нагадаємо, що Росія передислокує частини своїх сил з Грузії, щоб посилити вторгнення в Україну. За інформацією розвідки, від 1200 до 2000 цих російських військових реорганізуються у 3 батальйонні тактичні групи. Їх планують відправити до України.

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