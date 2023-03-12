ЗСУ прорідили ряди "вагнерівців": майор розповів, скільки залишилося найманців Пригожина після Бахмута

"Вагнерівці" зазнають суттєвих втрат під Бахмутом Донецької області. Вже зараз завдяки успішним діям українських захисників можна вважати, що ПВК "Вагнер" не є потужним угрупуванням.

Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман.

Майор запасу ЗСУ каже, що зараз "вагнерівців" залишилося вкрай мало. За його даними, раніше чисельність "вагнерівців" могла сягати 45 тисяч як "мобіків", так і зеків, але зараз залишилося близько 7 тисяч.

"Зараз з 45 залишилося 7 тисяч. Вважати ПВК "Вагнер" якимсь потужним угрупуванням вже неможливо. Воно існує де-юре, а де-факто – це вже не є серйозний військовий підрозділ, адже їх залишилося вкрай мало", – зазначає Гетьман.

Водночас, "вагнерівці" продовжують вдаватися до якихось дій, а їхній ватажок Євгєній Пригожин - намагається показати, який він "вдалий вояка й усе захопити".

"Він п'ять разів "захоплював Соледар" і доповідав про це. Це не вплинуло на Путіна, і він віддав перевагу регулярним частинам – Шойгу та Герасимову", – додав експерт.

Наразі, на думку Гетьмана, керівник "вагнерівців" почав свою політичну кар'єру, тому що військова не вдалася. Пригожин бідкається, що йому вкрай бракує техніки, снарядів та набоїв, мовляв, його просто кинули.

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"Він не зміг стати керівником російської армії. 7 тисяч вагнерівців – це буде його бойовий резерв для політичних дій всередині Росії", – вважає Гетьман.

Експерт прогнозує, що ПВК "Вагнер" сходить нанівець і через деякий час люди забудуть про них.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський 9 березня заявляв, що російські війська кидають у бої під Бахмутом найбільш боєздатні підрозділи, зокрема, штурмові загони найманців ПВК "Вагнер". Актуальність оборони міста з кожним днем лише зростає.

За даними речника Східного угруповання Сергія Череватого, українські Збройні сили знищили більшу частину ПВК "Вагнера" у Бахмуті на Донеччині. Саме тому морально-психологічний стан окупантів дуже низький.

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