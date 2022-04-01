ЗСУ проривають оборонні позиції окупантів та поступово звільняють українські землі: зведення Генштабу за останню добу

Спостерігається продовження часткового відведення підрозділів російських окупаційних військ з півночі Київської області в бік державного кордону з республікою Білорусь.

В Україні розпочалася 37-ма доба протистояння російському агресору.

Про те, як минула 36-та розповіли у Генштабі ЗСУ.

За повідомленням штабу, рашисти продовжують відводити техніку в Білорусь. Серед військової техніки легковики, мікроавтобуси та вантажівки, які окупанти вкрали у місцевого населення. Крім того, противник здійснює вивезення майна, що було награбоване.

На тимчасово окупованих територіях рашисти продовжують тероризувати місцеве населення, не дозволяючи рух транспортом, а також використовуючи будинки та квартири місцевих жителів для проживання, утримуючи в заручниках місцевих мешканців та активістів. Триває мародерство та вчинення насильства стосовно громадян України.

В окремих районах тимчасово зайнятих ворогом, окупанти намагаються змусити підприємців до переходу на розрахунок за товари та послуги у російських рублях.

"Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 3 танки, 2 бронетранспортери, 2 одиниці автомобільної техніки та 2 артилерійські системи. Також збито БПЛА типу “Орлан-10”. Сили оборони України продовжують успішно виконувати поставлені завдання, переслідують ворога, що відходить, проривають оборонні позиції окупантів та поступово звільняють українські землі", - зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, що російські окупанти зазнали значних втрат в особовому складі та техніці і не досягли успіху у блокуванні та захопленні Києва. Загарбники були вимушені тимчасово відмовитися від виконання цієї затії. Росіяни посилюють угрупування військ за рахунок підрозділів зі складу Східного воєнного округу. Вони намагаються сформувати окупаційні адміністрації в межах тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.