ЗСУ прорвали оборону окупантів в районі Ставків і оточили росіян у Лимані - Інститут вивчення війни

ЗСУ взяли в оточення російські війська, які перебувають в районі міста Лиман на Донеччині.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (США).

За даними Інституту, перші російські повідомлення про оточення Лимана українцями надійшли після 15:00 29 вересня. Російські джерела вказували, що ЗСУ завершили оточення російського угруповання в районі Лимана станом на кінець дня 29 вересня.

За повідомленнями російських військових кореспондентів, ЗСУ прорвали російську оборону в районі Ставків, за 10 км на північ від Лиману, і перерізали дорогу Торське-Дробишеве, яка є останнім шляхом постачання та виїзду для ЗС РФ, які утримують лінію на захід від Лимана. Російські блогери назвали "надзвичайно складною" ситуацію для підрозділів підрозділу БАРС-13 і 752-го мотострілецького полку 20-ї загальновійськової армії, які, як повідомляється, тримають оборону в районі Дробишевого і в Лимані.

Інший російський військовий блогер заявив, що українські війська атакують Лиман з трьох напрямків і перерізали російський доступ до критичної дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку, що підтримує російське угруповання в самому Лимані. Декілька мілблогерів заявили, що без негайного підкріплення російських військ українські війська зможуть взяти Лиман.

" Раніше 29 вересня Генштаб України повідомляв, що 7 танкових підрозділів, сформованих новомобілізованими та малокваліфікованими особами, було перекинуто в район Лимана без належної вогневої підготовки з танкової зброї та потрапили в ДТП. Дуже малоймовірно, що будь-яке розгортання додаткових, щойно мобілізованих надасть існуючому російському угрупованню значні оборонні можливості та не дасть українським військам провалити Лиманську кишеню", - йдеться в повідомленні Інституту.

Нагадаємо, що в район Лимана РФ перекинула групу у складі 7 танків для посилення лиманського угруповання. Двоє з них потрапили у ДТП під час маршу.

Читайте також: