ЗСУ прорвали позиції РФ на Миколаївщині: командування окупантів наказало їх повернути за будь-яку ціну

Командування окупантів дало наказ своїм воякам їх повернути.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"Під час успішних контрнаступальних дій ЗСУ в Миколаївській області було прорвано позиції 205 окремої мотострілецької бригади (в/ч 74814, Будьонівськ) в одному з населених пунктів. Командири наказали своїм підлеглим повернути втрачені позиції за будь-яку ціну, але завдяки безрезультатним атакам, 205 бригада лише зазнала більше втрат. В результаті підтверджено смерть 23-х і поранення не менше 25-ти військовослужбовців", - проінформував Цимбалюк.

Нагадаємо, що російські окупанти спробували провести наступальні дії на Авдіївському напрямку. ЗСУ стримали ворожий штурм.

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