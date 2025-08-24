ЗСУ прорвалися в тил окупантів під Покровськом: у російських "воєнкорів" паніка

Війна в Україні / © Getty Images

Становище окупаційної армії РФ на Покровському напрямі погіршилося після того, як Сили оборони України прорвалися до населеного пункту Мирне, опинившись у тилу російських підрозділів.

У соцмережах російські Z-воєнкори та пропагандисти підняли хвилю критики та звинувачень щодо провалу оборони.

Російський пропагандист Романов стверджує, що помилки командування 5-ї окремої мотострілецької бригади окупаційної армії РФ призвели до того, що ЗСУ увірвалися до Мирного.

«Командування 5-ї бригади рапортувало про взяття Новоекономічного, але фактично не утримувало цих позицій. В результаті противник зміг пройти до Мирного. Тепер точаться бої в тилу, є ризики втрати логістики та оточення інших частин», — панікує Z-воєнкор.

Інший пропагандист Філатов стверджує, що в російській окупаційній армії неправдиві звіти стали нормою і це призводить до втрат.

«Новоекономічне на карті шукайте самі. Нібито його звільнили, а звідти українці прийшли до Мирного. Просто вони не знали, що це місце вже „зачищене“, — написав він.

Тим часом у Мережі з’явилося відео, на якому двоє російських окупантів відверто розповіли про «дуже тяжку ситуацію».

«З групи нас залишилося двоє. Виходимо на зв’язок із командиром, просимо дозволити відхід. Він відмовив і пригрозив, що „обнулить“ нас сам. Ми вирішили вимкнути радійку, викинути зброю та спробувати здатися. Ми живі! У нас немає іншого виходу, як здатися», — заявив окупант.

Сили оборони України поки що інформацію про вихід у тил ворога не коментують.

Нагадаємо, 24 серпня президент України Володимир Зеленський анонсував позитивні новини щодо результатів роботи Сил оборони на Донеччині.

Згодом головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська успішно контратакували та очистили від окупантів Михайлівку, Зелений Гай і Володимирівку на Донеччині.

Окрім того в ГУР Міноборони повідомили про звільнення села Новомихайлівки на Донеччині.