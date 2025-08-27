Українська військова техніка / © Associated Press

Реклама

Українські Сили оборони 26 серпня досягли успіхів на двох ділянках фронту, тоді як російським військам вдалося просунутися лише в одному місці.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У Курській області Росії бойових та наступальних дій з обох сторін не зафіксовано.

Реклама

На півночі Сумської області ситуація залишається динамічною. За даними одного з російських мілблогерів, українські військові звільнили село Безсалівка, розташоване на північний захід від Сум біля держкордону. Водночас геолокаційні матеріали від 26 серпня свідчать про нещодавнє просування росіян у східній частині Локні, на північний схід від Сум.

У Харківській області ворог активізував наступальні дії, однак підтверджених успіхів у напрямку Великого Бурлука не досяг. На Куп’янському відтинку ситуація подібна: атаки тривають, але без результатів.

Натомість українські війська змогли просунутися в районі Борової. Це підтверджують відеозаписи від 25 серпня, де зафіксовані дії 3-ї мотострілецької дивізії РФ на північ від Новоєгорівки — свідчення активного просування ЗСУ в цьому секторі.

На Лиманському та Сіверському напрямках, а також біля Часового Яру, ворог намагався прорвати українську оборону, але без успіху. Аналогічна ситуація зберігається на Торецькому, Покровському, Новопавлівському напрямках, а також поблизу Великої Михайлівки, у Запорізькій та Херсонській областях.

Реклама

Нагадаємо, 26 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про позитивні зміни на прикордонних ділянках Сумщини та Харківщини. За його словами, основна боротьба триває на Покровському, Добропільському, Новопавлівському, Куп’янському та Запорізькому напрямках.

Зауважимо, що в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» спростували інформацію про нібито окупацію ворогом сіл Запорізьке та Новогеоргіївка на Дніпропетровщині.