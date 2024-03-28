ЗСУ проведуть перевірку через появу в Мережі відео нібито "з начальником ТЦК Рівненщини"

Також ініційовано звернення до відповідних правоохоронних органів щодо сприяння у розслідуванні.

У Сухопутних військах Збройних сил України проведуть службову перевірку щодо оприлюдненого відео за участі, ймовірно, начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області.

Про це ідеться на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

"У Мережі з антиукраїнських джерел шириться відео за участі, ймовірно, начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області. З приводу оприлюдненого відео розпочато службову перевірку", - ідеться у повідомленні.

Надалі належна оцінка буде надана як змісту змонтованого відеоряду, часового проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні, підкреслили у Сухопутних військах.

"Також ініційовано звернення до відповідних правоохоронних органів щодо сприяння у розслідуванні та обʼєктивному, всебічному з’ясуванні всіх обставин події", - сказано в повідомленні.

Водночас стосовно змісту відео військові деталей не надали.

Нагадаємо, призовник на Волині напав з ножем на працівника ТЦК, який повернувся з фронту після поранення.

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