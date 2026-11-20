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Під час таємного контрнаступу «Ведмежий капкан» українські військові вибили російські сили з ділянки на півночі Харківської області, де ті вклинилися в оборону.

Про деталі операції повідомило видання BBC News Україна з посиланням на власні джерела в командуванні Сил оборони.

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Як Росія планувала оточити українські війська на Харківщині

Як повідомляє медіа, наприкінці червня 2026 року російська армія почала наступ під назвою «Ведмежий кут». За даними аналітиків DeepState та «Інституту вивчення війни» (ISW), росіяни перейшли кордон біля села Артільне і просунулися вглиб України майже на 12–15 км. А з боку селища Білий Колодязь — майже на 15–20 км.

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За задумом російського генштабу, два угруповання військ РФ мали зімкнути кільце біля селища Приколотне, щоб відрізати майже дві тисячі українських військових у районі села Різникове. У вересні та жовтні Міноборони РФ і начальник генштабу Валерій Герасимов заявляли, що закрили «котел», захопили 28 населених пунктів (майже 461 кв. км) і знищили сили ЗСУ.

Проте доказів цього Москва не надала, а на частині відео зі встановленням російських прапорів. Зокрема в Білому Колодязі, помітили ознаки монтажу за допомогою штучного інтелекту.

Джерела BBC у командуванні Сил оборони зазначили, що оточення насправді не було. Проте ситуація на цій ділянці справді наближалася до критичної, адже росіяни могли перерізати шляхи постачання ЗСУ.

Щоб вирівняти ситуацію на фронті, на початку вересня головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий перекинув на цю ділянку підкріплення. Серед них були 120-й окремий розвідувальний полк та 475-й окремий штурмовий полк «CODE 9.2», який став головною ударною силою.

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Під керівництвом Угруповання об’єднаних сил спланували контрнаступ «Ведмежий капкан», щоб вибити російські війська з району села Вільхуватка.

Як ЗСУ провели операцію «Ведмежий капкан»

Як розповів BBC News Україна командир 475-го штурмового полку підполковник Олександр Настенко (позивний «Флінт»), операція готувалася в умовах інформаційної тиші й досі триває у форматі зачистки прикордонних населених пунктів.

«Операція ще не завершена, але ситуація вже повністю стабілізована. Загрози, що щось піде не так, практично відсутні. Наш полк разом із суміжними підрозділами під командуванням Угруповання об’єднаних сил зламали плани противника і відновили втрачені позиції», — заявив командир полку.

Олександр Настенко розповів, що перед початком контрнаступу ситуація була складною. Передові російські диверсійно-розвідувальні групи вже заходили в Приколотне, але українські військові їх знищили.

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За його словами, аналітичний центр з’ясував, що всі боєздатні штурмові групи росіян висунулися вперед у район села Довжанка. Це приблизно за 6 км від Приколотного. Після цього українські захисники вирішили не атакувати противника в лоб, а обійти його з флангів.

Він додав, щоб відвернути увагу росіян, два танки 475-го окремого штурмового полку, Т-80 та «Абрамс», заїхали центральною дорогою в село Вільхуватка і почали впритул розстрілювати ворожі укриття.

Також зазначається, що росіяни вирішили, що саме тут починається головний наступ, і стягнули туди свої резерви. Українські військові знищили ці підкріплення масованим ударом дронів, після чого основні сили ЗСУ пішли в атаку з півночі та півдня.

«Протягом трьох тижнів, до 10 жовтня, нам вдалося замкнути це оточення противника», — зазначив підполковник Настенко.

Зазначається, що під час операції українські військові дистанційно мінували дронами шляхи на території Росії на глибину до 30 кілометрів, щоб відрізати ворогу підхід резервів. Оскільки супутниковий зв’язок Starlink там не працює, безпілотниками керували через спеціальну меш-мережу за допомогою ретрансляторів.

Повідомляється, що для зачистки флангів залучали танки та БМП «Бредлі» з додатковим захистом. Перед їхнім виїздом сапери розчищали дороги від мін, а з неба техніку прикривали важкі дрони-бомбери «Вампір» та дрони-перехоплювачі.

Крім того, за кілька тижнів бійці 475-го полку сім разів евакуювали поранених із поля бою за допомогою великих безпілотників.

За даними української сторони, під час основного етапу операції «Ведмежий капкан» армія РФ втратила близько 800 військових та майже 400 одиниць техніки. Журналісти BBC зауважують, що в умовах бойових дій не мають змоги оперативно верифікувати озвучені сторонами дані про втрати та контроль над територіями.

Роль центру «Фаланга» та розробка ШІ

У медіа додають, що операцію планували за участю центру «Фаланга» — це спільний підрозділ 475-го та 1-го штурмових полків ЗСУ, який створили навесні 2026 року. У ньому працюють близько 100 військових, які аналізують розвіддані.

Раніше цей центр розробляв операцію з ураження мостів на Кримському перешийку в травні–червні 2026 року. А перед наступом на Харківщині фахівці «Фаланги» детально вивчили логістику росіян як у самому регіоні, так і в Бєлгородській області РФ.

Також у 475-му полку створюють однойменну військову програму на основі штучного інтелекту. Вона автоматично аналізуватиме дані з кіберпростору, відео з дронів, перехоплення, зведення та погодні умови, щоб давати рекомендації командуванню.

«В української армії зараз не так багато „точок росту“. Зараз ми намагаємось зробити ще одну. Це має бути електронна система, яка б на першому етапі виконувала роль електронного battle captaine (офіцер, відповідальний за безперервне управління поточними операціями та боєм у режимі реального часу, — Ред.)», — розповів Олександр Настенко.

За словами командира полку, обладнання для системи вже закупили. До неї завантажуватимуть сценарії успішних операцій, а запуск у тестовому режимі заплановано на грудень.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, українські військові взяли в полон російського бійця, який зняв відео з прапором РФ у селі Шилівка на Покровському напрямку. Росія використала цей запис, щоб заявити про захоплення населеного пункту, хоча насправді село досі утримують українські захисники.

Раніше ми писали, що російські військові командири нижчої ланки можуть перебільшувати успіхи своїх підрозділів і вводити вище керівництво в оману щодо реальної ситуації на фронті в Україні.

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