ЗСУ проводять успішні контратаки окупантів у Херсонській області - аналітики ISW

Захисники України за минулу добу завдяки контратакам відвоювали територію на північ від Херсона та на захід від Ізюму.

Щоправда ці контратаки навряд чи переростуть у великий контрнаступ до повного захоплення Херсонської області найближчими днями.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські сили, як і раніше, не досягли великих успіхів у розрізнених, дрібномасштабних атаках на сході України. Українські сили успішно зупиняють спроби Росії обійти українські оборонні позиції навколо Ізюма, а російські сили намагаються завершити тактичне оточення. Локальні українські контратаки в Херсонській області навряд чи переростуть у більший контрнаступ у найближчому майбутньому, але вони підривають зусилля Росії щодо повного захоплення Херсонської області і, ймовірно, виснажують російську бойову міць, яка інакше могла б підтримати основні зусилля Росії на сході України", – повідомляють аналітики.

Аналітики зазначають, що російські атаки на сході України за останні 24 години не призвели до захоплення додаткових територій, але росіяни готуються до нових атак із метою захоплення всієї Херсонської області.

Аналітики ISW додали, що за останню добу російські війська відновили атаки на маріупольський металургійний комбінат «Азовсталь». Але якщо вони відновлять великі наземні штурми, то зазнають великих втрат.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович повідомив, що Київ наразі не варто вважати безпечним, та пояснив, чому.

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