ЗСУ проводять військові тренування важкої артилерії на межі з тимчасово окупованою територією Криму

ЗСУ проводять військові тренування важкої артилерії на межі з тимчасово окупованою територією Криму

Зазначається, що навчальні дії для вдосконалення практичних навичок військовослужбовці відпрацьовують щотижня.

Артилеристи ЗСУ провели тактичні навчаня на одному з військових полігонів Херсонщини, неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованим російською федерацією Кримом. Підрозділи входять до складу угруповання військ "Південь".

Про це у Facebook повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Також читайте У Росії розпочалися військові навчання: скільки осіб бере участь

"Навчання мали на меті підвищити рівень професійної підготовки особового складу, а також відпрацювати взаємодію з іншими підрозділами угруповання військ та нові тактичні прийоми ведення бойових дій з урахуванням досвіду Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей", — зазначив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

У ЗСУ зазначають, що підрозділи, насамперед, мають вдосконалити спроможність вчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку з морського узбережжя.

Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Як зазначається, навчальні дії для вдосконалення практичних навичок військовослужбовці відпрацьовують щотижня. Такий бойовий досвід, кажуть в ЗСУ, позитивно впливає на хід тренувань.

"Ми перевіряємо нашу готовність до бойових дій у різних сценаріях. І, дуже приємно, що особовий склад вкладається у визначені терміни. Наразі саме ці якості їм знадобляться під час виконання бойових завдань", — підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Нагадаємо, Росія розпочала військові навчання на кордоні з Україною. Маневри відбуваються на 30 полігонах, зокрема, у Ростовській, Волгоградській областях та в окупованому Криму. Загалом до участі в навчаннях залучили понад 10 тисяч військових.

Росія почала військові навчання на кордоні з Україною

Читайте також: