ЗСУ радикально змінили тактику ведення війни після дозволу США бити зброєю по території РФ - BILD

Українські безпілотники тепер шукають цілі у Бєлгородській та Курській областях.

Українські військові після отримання дозволу від США щодо використання західної зброї по території РФ, різко змінили тактику ведення війни. Наші безпілотники тепер вишукують в Росії цілі, а накривають її із РСЗВ Himars.

Про це з посиланням на військового аналітику пише BILD.

Як зазначається, українські безпілотники тепер шукають цілі у Бєлгородській та Курській областях. І як тільки їх вдасться виявити - по ним буде відкрито вогонь. В першу чергу - керованими ракетами Himars з запасів США.

“Це підтверджують і російські Z-блогери. Так, телеграм-канал “Військовий інформатор” повідомляє, що з моменту отримання дозволу від США українська армія щодня обстрілює Бєлгородську область із РСЗВ Himars. Поки що головною ураженою метою українських військових залишається найсучасніша російська система ППО — комбінований зенітно-ракетний комплекс С-300/С-400, який знищили 2 червня за 50 кілометрів від українського кордону. Вартість такого комплексу оцінюється у 300-500 мільйонів євро”, - пише BILD.

Крім того, наші військові могли вразити російський командний центр на схід від Бєлгорода, військовий склад у прикордонному місті Шебекіно та військову колону за 50 кілометрів від кордону в Курській області.

Нагадаємо, що росіяни ниють, що українська армія має дві суттєві переваги на фронті.

Читайте також: