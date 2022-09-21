ЗСУ розбили колону російської техніки, яка намагалася переправитися через річку на Херсонщині: ліквідовано близько 200 окупантів

Вони завдали удару по переправі у Новій Каховці та знищили колону російської техніки.

Про це повідомляє ОК "Південь".

Ракетно-артилерійські підрозділиЗСУ минулої доби відпрацювали понад 210 вогневих завдань по пункту управління ворожим військом в Бериславському районі. Також було завдано ударів по осередках сил та техніки в районі Гаврилівки і Чорнобаївки, по Дар'ївському мосту та понтонній переправі біля Нової Каховки.

Також в Новій Каховці вогневим контролем зупинено ремонтні роботи на мосту і уражено колонну військової техніки, що готувалася до переправлення через Дніпро.

"Кількість рашистів скорочено на 151 особину, а військової техніки – понад 40 одиниць. Серед них: 7 танків та 19 одиниць авто-бронетехніки, 4 гаубиці, в тому числі самохідних "'Мста-С" і звичайних "Мста-Б", ще 2 самохідні гаубиці "Акація", 4 самохідних артустановки. Дорозвідувані дані попередніх уражень свідчать, що знищено ще 62 рашисти, 5 броньованих машин, підтверджено ураження складу з боєприпасами в Благодатному, пункту управління 7 десантно-штурмової дивізії в Чорнобаївці", - проінформували в ОК "Південь".

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 21 вересня обстріляли Запорізьку АЕС, що розташована в окупованому Енергодарі. У результат було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм електростанції.

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