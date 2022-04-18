ЗСУ розбили окупантів, які намагалися прорвати оборону на Слобожанському напрямку - Генштаб

ЗСУ розбили окупантів, які намагалися прорвати оборону на Слобожанському напрямку - Генштаб

Окупанти під час спроби прорвати оборони отримують "на горіхи" і тікають.

Ворог не припиняє спроб прорвати оборону ЗСУ на Слобожанському напрямку, але ЗСУ рішуче відбивають усі атаки.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Так, на Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують часткове блокування Харкова та намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів ЗСУ.

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"З метою розширення плацдарму на лівому березі річки Сіверський Донець та створення умов для оперативного розгортання військ, ворог провів розвідку боєм у районах населених пунктів Заводи, Дмитрівка та Дібровне. Успіху не мав, зазнав втрат і відійшов", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, Кремль готовий бомбити міста в РФ, аби виправдати війну в Україні. Раніше повідомлялося, що російські окупанти звозять до Херсона "зомбований електорат" для участі у псевдореферендумі за "ХНР".

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