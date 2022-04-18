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ЗСУ розбили окупантів, які намагалися прорвати оборону на Слобожанському напрямку - Генштаб

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ЗСУ розбили окупантів, які намагалися прорвати оборону на Слобожанському напрямку - Генштаб

Getty Images

Окупанти під час спроби прорвати оборони отримують "на горіхи" і тікають.

Ворог не припиняє спроб прорвати оборону ЗСУ на Слобожанському напрямку, але ЗСУ рішуче відбивають усі атаки.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Так, на Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують часткове блокування Харкова та намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів ЗСУ.

"З метою розширення плацдарму на лівому березі річки Сіверський Донець та створення умов для оперативного розгортання військ, ворог провів розвідку боєм у районах населених пунктів Заводи, Дмитрівка та Дібровне. Успіху не мав, зазнав втрат і відійшов", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, Кремль готовий бомбити міста в РФ, аби виправдати війну в Україні. Раніше повідомлялося, що російські окупанти звозять до Херсона "зомбований електорат" для участі у псевдореферендумі за "ХНР".

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