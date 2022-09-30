ЗСУ розбили полк передових танків Т-80 РФ під час контрнаступу - Інститут вивчення війни

Збройні сили України потріпали 4-ту танкову дивізію ЗС РФ. В результаті вона втратила полк передових танків.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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Російські джерела продовжують обговорювати українські контрнаступальні операції вздовж річки Оскіл на північному сході Харківської області 29 вересня. Російський військовий блогер стверджував, що українські війська намагалися прорвати російську оборону біля кордону Харків-Луганськ у невстановленому місці.[

" Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу України Олексій Громов 29 вересня заявив, що російська 4-та танкова дивізія 1-ї гвардійської танкової армії за останні кілька тижнів зазнала значних втрат під час дій у Куп'янську, який розташований біля річки оскіл. На попередніх етапах контрнаступу українських військ у Харківській області 4-та танкова дивізія втратила майже цілий полк передових танків Т-80", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Путін ухвалює рішення щодо ходу російської "спецоперації" в Україні, через голови командування ЗС РФ, бо втратив довіру до Міноборони Росії.

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