ЗСУ розбомбили техніку та живу силу противника: зведення Генштабу станом на 6:00 21 березня

ЗСУ розбомбили техніку та живу силу противника: зведення Генштабу станом на 6:00 21 березня

Бомбардувальна та штурмова авіація завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки і живої сили противника.

Розпочалася двадцять шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

У Генштабі ЗСУ повідомили, як пройшла попередня доба.

Загалом положення та характер дій сил оборони спротягом минулої доби суттєво не змінилися. ЗСУ та підрозділи сил оборони продовжують завдавати ударів окупантам, які намагаються втримати захоплені рубежі.

З метою оцінки ефективності результатів завданих ракетно-бомбових ударів противник використовував оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати.

ППС ЗСУ за попередню добу збили 1 ворожий літак, 4 БПЛА та 2 крилаті ракети. Крім того, бомбардувальна та штурмова авіація завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки і живої сили противника.

"Окупанти продовжують терор місцевого населення та мародерство на тимчасово захоплених територіях. До РФ ворог вивозить побутову, автомобільну техніку, продукти харчування та інші матеріальні засоби. Відзначаються непоодинокі випадки розміщення російськими окупантами особового складу, озброєння та техніки на об’єктах цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Також триває мобілізація населення так званих "ЛДНР". Мобілізують бюджетників віком від 18 до 60 років.

Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч загарбнику на всіх напрямках. Також продовжується знищення колон забезпечення противника.

Нагадаємо, що від початку вторгнення РФ в Україну Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 2361 жертву серед цивільного населення країни: 902 убитих та 1459 поранених.

Серед убитих - 179 чоловіків, 134 жінки, 11 дівчат та 25 хлопчиків, а також 39 дітей та 514 дорослих, стать яких поки що невідома.

З-поміж поранених - 156 чоловіків, 117 жінок, 22 дівчинки та 16 хлопчиків, а також 60 дітей та 1088 дорослих, стать яких поки що невідома.