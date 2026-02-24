ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
86
2 хв

ЗСУ розбили штаби та склади РФ на Донеччині й у Запорізькій області: подробиці

У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження ремонтної бази та пунктів управління БпЛА ворога.

Руслана Сивак
ЗСУ розбили штаби та склади РФ на Донеччині й у Запорізькій області: подробиці

ЗСУ розбили штаби та склади РФ на Донеччині й у Запорізькій області: подробиці / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські військові розбили штаби, склади зі зброєю та ремонтні бази росіян на Донеччині та Запорізькій області. У Генштабі ЗСУ кажуть, що такі удари допомагають зірвати наступ ворога.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За офіційними даними відомства, у ніч на 24 лютого підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ застосували, зокрема, ракети ATACMS. Головною ціллю став допоміжний пункт управління 5-ї армії РФ у районі Новопетриківки, що на тимчасово окупованій території Донецької області.

«Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по пунктах управління, логістичних об’єктах і ремонтній інфраструктурі російського агресора. Ми маємо позбавити ворога можливостей ефективно забезпечувати бойові дії та підтримувати наступ», — зауважили у Генштабі.

Окрім штабів, під вогонь потрапила розгалужена мережа забезпечення:

  • Запорізька область. Уражено ремонтну базу в районі Якимівки, склад матеріально-технічних засобів центру «Рубікон» біля Василівки та склад боєприпасів в Олександрівці.

  • Донецька область. Знищено склад БК та матеріальних засобів у районі Приазовського.

У Генштабі також розповіли про успіхи за 23 лютого. На Донеччині, біля населеного пункту Удачне та Покровська, наші військові розбили командний пункт ворога та два центри, з яких росіяни керували безпілотниками. Наразі масштаби руйнувань та остаточні втрати ворога уточнюються. У командуванні підкреслюють, що послідовне ураження логістики є критично важливим для послаблення окупаційних угруповань на ключових ділянках фронту.

Нагадаємо, Сили оборони України провели масштабну операцію з ліквідації військових об’єктів російської армії в окупованому в Криму, на Донеччині та Миколаївщині. Головною ціллю став ракетний дивізіон Чорноморського флоту РФ, що мав на озброєнні комплекси «Бастіон».

