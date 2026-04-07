ЗСУ / © СБУ

Реклама

Сили оборони України завдали серії результативних ударів по стратегічних об’єктах РФ, серед яких — носій крилатих ракет «Калібр», великі нафтобази та пункти управління дронами. Операції проводилися протягом 5–7 квітня 2026 року.

Про це офіційно повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Атака по носію «Калібрів» та нафтобазах

За уточненими даними, 5 квітня два ударні БпЛА влучили у російський фрегат проєкту 11356Р типу «Буревісник». Цей корабель є носієм ракет «Калібр». Наразі масштаби завданих йому збитків встановлюються.

Реклама

Того ж дня ЗСУ атакували об’єкти нафтової логістики у Краснодарському краї:

Термінал «Шесхарис». Пошкоджено стендери на п’яти причалах (№1, 1А, 2, 6 та 7), а також трубопровідну систему розподілу нафти.

Нафтобаза «Грушовая». Підтверджено ураження трьох резервуарів великої місткості (РВСПК-50000), які забезпечують роботу термінала «Шесхарис».

У Генштабі ЗСУ зауважили, що протягом останньої доби та в ніч на 7 квітня українські підрозділи ще атакували пункти управління БпЛА в районах населених пунктів Зелене (Запорізька область) та Удачне (Донецька область). Також зафіксовано влучання по місцях зосередження живої сили росіян у районах Строганівки та Красногірського на Запоріжжі, а також Родинського на Донеччині.

Атака по терміналу «Усть-Луга Ойл» та об’єктів нафтопереробки РФ

Окрім цього, у ніч на 7 квітня Сили оборони України атакували нафтовий термінал «Усть-Луга Ойл» у Ленінградській області. За попередньою інформацією, уражено три резервуари підприємства «Транснефть-Балтика». Цей об’єкт є критично важливим для експорту російських нафтопродуктів.

Генштаб уточнив наслідки ударів від 5 квітня по інших промислових об’єктах:

Реклама

«Транснефть-Порт Приморск» - пошкоджено три резервуари об’ємом по 20 000 м³ кожен, що спричинило займання.

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» - зафіксовано пошкодження установок первинної переробки нафти АВТ-6 та АВТ-1, а також установки 19/6, яка спеціалізується на виробництві бітумів.

Масштаби збитків на всіх об’єктах наразі уточнюються. У Генштабі підкреслили, що прибутки від цієї інфраструктури ворог використовує для продовження збройної агресії проти України.

Війна в Україні — останні новинни

Нагадаємо, 6 квітня українські дрони атакували Воронезьку область РФ. Під удар потрапив завод «Міндобрива» у місті Россош, який виробляє аміак, азотну кислоту та аміачну селітру — базові компоненти для вибухових речовин.

Окрім цього, у російському Нижньокамську (Татарсан) 31 березня прогриміли потужні вибухи на території заводу «Нижнекамскнефтехим» після ймовірної атаки дронів. На об’єкті спалахнула сильна пожежа, а в небо піднімається густий дим.