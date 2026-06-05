ЗСУ рознесли бази дронів РФ і командні пункти: що відомо про масштабні удари

Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

Упродовж доби 4 червня та в ніч проти 5 червня Сили оборони України атакували командні пункти, бази дронів, скупчення особового складу та нафтобази РФ далеко за лінією фронту.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

За даними Генштабу, українські військові поцілили в командний пункт Росії біля Кам’янського на Запоріжжі та спостережний пункт неподалік Соледара на Донеччині. Також знищили російські бази керування дронами. Вони розташовувалися біля сіл Комар і Воскресенка Донецької області, а також Коновалова та Яблукове — Запорізької.

Реклама

Окрім цього, ЗСУ вдарили по місцях скупчення російських військових. Прильоти зафіксували в районах Маріуполя, Шевченка та Федорівки Донецької області, біля Променя на Запоріжжі, а також у селі Журавльовка Бєлгородської області в Росії.

У Генштабі ЗСУ ще підтвердили, що після атаки 30 травня в окупованій Феодосії постраждала нафтобаза. Там пошкоджено один величезний нафтовий резервуар та ще дві менші цистерни з пальним.

Військові ще підтвердили успішний удар від 31 травня по нафтобазі «Лазарево» в Кіровській області Росії. У цьому глибокому тилу ворога повністю згоріли два резервуари з пальним, а ще дві цистерни та насосна станція зазнали пошкоджень.

«Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для примушення рф до припинення збройної агресії проти України», — підсумували у ЗСУ.

Реклама

ЗСУ атакують НПЗ Росії — останні новини

Нагадаємо, 2 червня українські військові знову вдарили по тилу Росії. На Кубані під удар потрапив Ільський нафтопереробний завод (НПЗ), а в Бєлгородській області знищили пункт управління дронами. Водночас стало відомо, що українська ракета «Нептун» вивела з ладу обладнання на Новошахтинському НПЗ.

У ніч на 3 червня вибухи лунали вже біля Санкт-Петербурга. Місцеві жителі писали в соцмережах, що під ударом опинився Петербурзький нафтовий термінал.

Через постійні атаки українських дронів Росія була змушена заборонити експорт авіаційного пального. Так Кремль намагається уникнути дефіциту, адже виробництво нафтопродуктів у країні впало до мінімуму за останні 16 років. Крім того, в РФ починаються проблеми з постачанням звичайного бензину та дизелю.

Новини партнерів