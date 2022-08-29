ЗСУ розпочали контрнаступ на багатьох напрямках на півдні України - ОК "Південь"

На одному з напрямків українські захисники встигли прорвати першу лінію оборони окупантів. Тривають наступальні дії на багатьох ділянках на Південному напрямку.

Про це повідомила ЗМІ речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України", - сказала вона.

Що відомо по Херсонщині станом на зараз.

Берислав. Влучання в машзавод, там де базування окупантів.

Влучання в пост, де базувалися окупанти біля маячанського північно- Кримського каналу.

Влучання в переправу у Львове (Бериславський район). Знищено все, що там було.

Гаврилівка, Бериславський район. Мінус БК.

Нагадаємо, за добу ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів, загальна кількість втрат РФ перевалила за 47 тисяч осіб.

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