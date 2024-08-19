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ЗСУ розширили плацдарм на Курщині, наблизившись на 5 км до річки Сейм – аналітик BILD

ЗСУ розширили плацдарм на Курщині, наблизившись на 5 км до річки Сейм – аналітик BILD

Курська область / Фото: Associated Press

До річки Сейм українцям залишилося 5 км, трохи північніше точаться бої за райцентр Коренево.

ЗСУ розширили плацдарм у Курській області, наблизившись на 5 км до річки Сейм.

Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Ріпке.

Від 16 серпня українські війська почали підривати мости через річку Сейм на півночі Глушківського району Курської області. Деякі аналітики писали, що це може відрізати угруповання ЗС РФ, оскільки район із заходу та півдня оточений територією України. Росія у відповідь організує понтонні переправи і обороняє прохід, що залишився на сході.

ЗСУ розширили плацдарм у Курській області / ©
ЗСУ розширили плацдарм у Курській області
ЗСУ розширили плацдарм у Курській області / © The Bild
ЗСУ розширили плацдарм у Курській області / Фото: The Bild

Наразі ЗСУ захопили там села Снагость та Апанасівка, зазначив аналітик BILD. До річки Сейм українцям лишилося 5 км. Трохи північніше точаться бої за райцентр Коренево.

Раніше аналітики повідомили, що російське військове командування перекинуло у Курську область угруповання від 5 тисяч військових з лінії фронту в Україні для відображення вторгнення ЗСУ.

За даними видання Forbes, до боїв на Курщині приєднався відомий батальйон морпіхів. Більше про це читайте у новині.

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