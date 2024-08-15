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ЗСУ скинули російський прапор у Внезапному Курської області (відео)

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ЗСУ скинули російський прапор у Внезапному Курської області (відео)

ЗСУ скинули прапор РФ у Внезапному Курської області

Просування ЗСУ триває.

Наші бійці зайшли до селища Внезапне Курської області і скинули там російський триколор. Це підтверджує розширення зони бойових дій на південному сході Кореневського району. До кордону із сусіднім Глушківським районом звідси лише 2,5 км.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ скинули російський прапор у Внезапному Курської області

ЗСУ скинули російський прапор у Внезапному Курської області

Також бійці оприлюднили фото зібраних трофеїв та документів ліквідованих російських військових.

Трофеї, зібрані у Внезапному Курської області / ©
Трофеї, зібрані у Внезапному Курської області

Раніше стало відомо, що від початку операції на Курщині Сили оборони загалом взяли під контроль вже 82 населені пункти.

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