ЗСУ скинули російський прапор у Внезапному Курської області (відео)

Просування ЗСУ триває.
Наші бійці зайшли до селища Внезапне Курської області і скинули там російський триколор. Це підтверджує розширення зони бойових дій на південному сході Кореневського району. До кордону із сусіднім Глушківським районом звідси лише 2,5 км.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
Також бійці оприлюднили фото зібраних трофеїв та документів ліквідованих російських військових.
Раніше стало відомо, що від початку операції на Курщині Сили оборони загалом взяли під контроль вже 82 населені пункти.
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