ЗСУ скоротили окупаційну армію на 57 росіян та знищили три склади

За підтвердженими результатами окупаційна армія скоротилась на 57 росіян та 30 одиниць техніки.
Про це інформує оперативне командування "Південь".
Серед яких - 2 гаубиці «Мста-Б» та ще одна 122-ох мм, самохідна артустановка «Гвоздика» та самохідна гаубиця «Акація», реактивна система залпового вогню «Град», 2 командно-штабні машини та 19 одиниць іншої авто-бронетехніки.
Ворог продовжує повітряну розвідку та спроби атак за допомогою безпілотних літальних апаратів. Двох розвідників типу «Орлан-10» знищено в Бериславському районі на Херсонщині і в Баштанському на Миколаївщині. В сусідньому Миколаївському районі збито дрон-камікадзе “Шахід-136”.
Знищено три склади ворожих боєприпасів в Баштанському районі Миколаївщини, в Херсонському і Бериславському – на Херсонщині, відповідно.
Нагадаємо, вночі ворог вдарив по Запоріжжю.
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