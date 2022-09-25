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ЗСУ скоротили окупаційну армію на 57 росіян та знищили три склади

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ЗСУ скоротили окупаційну армію на 57 росіян та знищили три склади

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

За підтвердженими результатами окупаційна армія скоротилась на 57 росіян та 30 одиниць техніки.

Про це інформує оперативне командування "Південь". 

Серед яких - 2 гаубиці «Мста-Б» та ще одна 122-ох мм, самохідна артустановка «Гвоздика» та самохідна гаубиця «Акація», реактивна система залпового вогню «Град», 2 командно-штабні машини та 19 одиниць іншої авто-бронетехніки.

Ворог продовжує повітряну розвідку та спроби атак за допомогою безпілотних літальних апаратів. Двох розвідників типу «Орлан-10» знищено в Бериславському районі на Херсонщині і в Баштанському на Миколаївщині. В сусідньому Миколаївському районі збито дрон-камікадзе “Шахід-136”.

Знищено три склади ворожих боєприпасів в Баштанському районі Миколаївщини, в Херсонському і Бериславському – на Херсонщині, відповідно.

Нагадаємо, вночі ворог вдарив по Запоріжжю.

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
307
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