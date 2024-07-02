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ЗСУ спрямували зусилля на зрив наступальних планів агресора - Генштаб

ЗСУ спрямували зусилля на зрив наступальних планів агресора - Генштаб

ЗСУ на фронті продовжують нищити ворога / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Ситуація на фронті - украй тривожна.

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 01.07.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

"Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою, але контрольованою. Сили оборони України спрямовують зусилля на зрив наступальних планів агресора та знищують його особовий склад і техніку", - йдеться у повідомленні. 

Від початку доби відбулося 161 бойове зіткнення.

Противник завдав чотири ракетні удари (із застосуванням шести ракет), 33 авіаційні удари (зокрема, 50 КАБами) та 433 удари дронами-камікадзе, вчинив 3072 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах з артилерії та інших типів озброєння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що втрати в елітній бригаді російської армії під Вовчанськом прокоментували у ЗСУ.

Крім того, ми раніше інформували, що в ISW проаналізували, чи справді окупанти втратили елітну бригаду у Вовчанську.

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