ЗСУ стануть невидимими для ворожих приладів: у Міноборони розробляють антитепловізійну накидку

У Міноборони України розробляють спеціальну антитепловізійну накидку, яка допоможе українським бійцям залишатися непомітними для російських тепловізорів та приладів нічного бачення.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Очікується, що накидка поглинатиме інфрачервоне випромінювання. У разі успішного завершення розробок цей виріб допоможе українським військовим залишатися непомітними для ворожих тепловізорів та приладів нічного бачення.

Наразі в Центральному управлінні вже тестують п’ять зразків різних тканин.

"Специфіка в тому, що нам необхідно створити матеріал, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання та матиме низьку теплопровідність. Наша мета – якомога надійніше замаскувати військових і техніку від ворога", – зауважив заступник Міністра оборони Віталій Половенко.

У Міноборони кажуть, що складність у виборі тканини полягає в тому, що матеріали для анти-тепловізійної накидки повинні бути гнучкими та стійкими до навколишнього середовища: атмосферних опадів, не вигорати на сонці, мати маскувальні властивості на місцевості. Тож тестування тривають.

Зазначається, що від початку року в Центральному управлінні вже затвердили шість удосконалених зразків одягу: зимові рукавички, куртки, утеплені штани, термобілизну та футболки.

Нагадаємо, раніше в Україні з'явився перший сертифікований бронежилет для жінок-військових. Він має вигнуту бронеплиту, звужені плечі та розширений низ. Його розробила компанія "Українська броня". Зразок затвердили після двох етапів випробувань.

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