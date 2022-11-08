ЗСУ стрімко просуваються на Сватівському напрямку - Гайдай

На Луганщині ЗСУ просуваються в напрямку міста Сватове.

На Луганщині є просування ЗСУ в напрямку Сватового.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За словами очільника Луганської ОВА, окупанти встигли замінувати велику ділянку на Луганщині, туди прибувають чимало мобілізованих.

"На Сватівському напрямку ЗСУ стрімко просуваються. Як мені розповідають військові, мобілізовані йдуть у бій, гинуть, через деякий час йдуть і знову гинуть. Трупи ніхто не забирає", - сказав Гайдай.

Він додав, що в Лисичанську після того, як кадирівці познімали відео, як вони роблять зачистки, до них прилетіла "бавовна".

Також на Луганщині триває евакуація з деокупованих населених пунктів. Люди ще залишаються в селах. Волонтери возять мирних жителів малими автівками, заїжджають до сіл на лічені хвилини, бо є ризик обстрілів.

Нагадаємо, що в районі Сватового ЗСУ розгромили 9-й полк ЗС РФ, а понад 3 десятки "мобіків" здалися в полон.

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