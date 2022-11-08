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ЗСУ стрімко просуваються на Сватівському напрямку - Гайдай

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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ЗСУ стрімко просуваються на Сватівському напрямку - Гайдай

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Луганщині ЗСУ просуваються в напрямку міста Сватове.

На Луганщині є просування ЗСУ в напрямку Сватового.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За словами очільника Луганської ОВА, окупанти встигли замінувати велику ділянку на Луганщині, туди прибувають чимало мобілізованих.

"На Сватівському напрямку ЗСУ стрімко просуваються. Як мені розповідають військові, мобілізовані йдуть у бій, гинуть, через деякий час йдуть і знову гинуть. Трупи ніхто не забирає", - сказав Гайдай.

Він додав, що в Лисичанську після того, як кадирівці познімали відео, як вони роблять зачистки, до них прилетіла "бавовна".

Також на Луганщині триває евакуація з деокупованих населених пунктів. Люди ще залишаються в селах. Волонтери возять мирних жителів малими автівками, заїжджають до сіл на лічені хвилини, бо є ризик обстрілів.

Нагадаємо, що в районі Сватового ЗСУ розгромили 9-й полк ЗС РФ, а понад 3 десятки "мобіків" здалися в полон.

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Дата публікації
Перегляди
1361
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