ЗСУ стрімко відбивають території: наступ РФ на "пояс фортець" вже зірвали, а втрати армії Путіна побили рекорди

ЗСУ / © Associated Press

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Росія насправді не досягає своїх цілей на полі бою. Водночас українські контрнаступальні операції оперативно зірвали запланований російський наступ, метою якого було повне захоплення Донецької області, — ціль, яку Путін сам визначив ще 2022 року.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

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ISW виявив докази, які дають підстави оцінити, що від 1 січня 2026 року українські сили звільнили близько 1 080 квадратних кілометрів території.

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За оцінками експертів, від 1 січня 2026 року росіяни просунулися приблизно на 73 квадратні кілометри, тоді як втратили таку ж територію від 1 вересня 2026 року.

«Українська операція „Вівальді“ на Лиманському напрямку нейтралізувала північне крило запланованого Росією оточення Донецької області та дозволила звільнити щонайменше 277 квадратних кілометрів. Операція продовжує спричиняти ланцюгові наслідки для російських наступальних операцій і на сусідніх ділянках фронту», — кажуть аналітики.

21 жовтня армія країни-агресора Росії втратила 2250 військових за добу, що стало найбільшим показником від початку повномасштабного вторгнення до України.

Ситуація на фронті — останні новини

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Українська контрнаступальна операція «Вівальді» розгромила північний фланг російських окупантів та зірвала масштабний план Кремля щодо оточення «Поясу фортець». ЗСУ вибили ворога за річку Жеребець і розгромили144-ту мотострілецьку дивізію РФ. Просування ворога на фронті фактично зупинено.

Від літа 2026 року Росія фіксує зростання бойових втрат. За кілька місяців окупанти втратили понад 40 тисяч військовослужбовців убитими та пораненими.

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