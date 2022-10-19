ЗСУ стримують наступ окупантів на Донеччині, а росіяни грабують українські музеї та вивозять награбоване: зведення Генштабу

Російські окупанти і далі намагаються наступати на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Розпочалася 238 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Окупанти і далі проводять наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про ситуацію на фронті йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Огірцеве і Дворічна Харківської області; Білогорівка на Луганщині; Новокалинове, Майорськ, Одрадівка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар’їнка Донецької області.

Обстріли:

Протягом доби противник завдав 10 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив понад 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони понад 10 населених пунктів. Серед них - Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Курахове Донецької області, Трихати Миколаївської області та Миколаїв.

Для цього російські окупанти використовували крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, окупанти використали 14 безпілотних літальних апаратів іранського виробництва “Shahed -136”, 10 з яких збили підрозділи Сил оборони.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також запуск ударних БпЛА “Shahed-136” з її території Білорусі.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в межах населених пунктів Гай Чернігівської області та Юнаківка, Хотінь, Товстодубове і Демченкове Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Волохівка, Гатище, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча та Хатнє;

на Куп’янському напрямку – з танків, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Гряниківка, Кам’янка, Кислівка, Котлярівка та Стельмахівка;

на Лиманському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Греківка, Зарічне, Новоєгорівка, Серебрянка, Терни, Торське та Ямполівка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Званівка, Курдюмівка, Майорськ, Опитне, Роздолівка, Соледар, Спірне та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Времівка, Микільське, Нескучне, Павлівка, Ольгівське, Степове та Пречистівка.

На Південнобузькому напрямку противник намагається покращити логістичне забезпечення, здійснює артилерійські обстріли в районах більш як 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Від ворожого вогню найбільше постраждала інфраструктура Вищетарасівки Дніпропетровської області.

Ситуація на фронті:

Окупанти намагаються приховано переміщувати техніку та особовий склад. Задля цього у населених пунктах Таврійськ та Нова Каховка Херсонської області, противник блокує роботу операторів мобільного зв’язку та інтернету.

Загарбники продовжують знищувати українську культурну спадщину на тимчасово окупованих територіях, грабують музеї, спалюють українську літературу та підручники, що надруковані українською мовою.

Крім цього в РФ почалися проблеми з грошовими виплатами військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях на території України. Зазначеній категорії затримують виплати грошових надбавок за участь у бойових діях. Родичі загиблих не можуть отримати обіцяну компенсацію.

Авіація Сил оборони України протягом попередньої доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та літак Су-25.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 об’єкти ППО та 1 - артилерії, 2 склади боєприпасів, станцію РЕБ, а також інші військові цілі противника.

Нагадаємо, що на сході окупанти почали більше здаватися в полон. Замість білої матерії вони використовують труси і пенопласт. За словами військовослужбовців ЗСУ, бойова здатність окупаційної армії погіршується. Зараз вони стали менше маневрувати, хоча кількість обстрілів не зменшилася.

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