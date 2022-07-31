"ЗСУ суттєво зіпсували положення орків в області": на Херсонщині спостерігається посилений рух техніки окупантів

Все через зруйновані ЗСУ переправи.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Тимчасово окупованою Херсонщиною спостерігається посилений рух техніки росіян. Але женуть передусім інженерні війська, наприклад, екскаватори на базі "Уралу" тощо. Це означає, що мости і ЗСУ суттєво зіпсували положення орків в області", - зазначив Хлань.

Нагадаємо, що російські війська у Херсонській області дуже деморалізовані через неможливість отримувати у колишніх обсягах боєкомплекти і техніку. Тож окупанти намагаються просто втекти. Місцеві повідомляють, що росіяни ходять по селах і перевдягаються в цивільне.

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