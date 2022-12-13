Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Запоріжжі ЗСУ "тіктокнули" на військовій базі кадирівців і мобіків: деталі спецоперації

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
2477
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Запоріжжі ЗСУ "тіктокнули" на військовій базі кадирівців і мобіків: деталі спецоперації

НА Запоріжжі в місце розташування окупантів "прилетіло" від ЗСУ.

Стали відомі деталі спецоперації українських розвідників та артилеристів в районі Пологів на Запоріжжі. Йдеться про дві сотні "закобзонених" окупантів.

Про це повідомляє видання "РИА Мелитополь".

Відомо, що на окупованій території Запорізької області в районі міста Пологи "мобіки" разом із кадирівцями облаштували військову базу на території ТОВ "Політехніка" в селі Пологи. Саме там 10 грудня ЗСУ влаштувало їм справжнє пекло.

Розвідники підрозділу ССО "Бандерлоги" надали координати бази окупантів українським артилеристам. Ті влучно поцілили по ній. 

"Не менше 200 рашистів вже не зможуть воювати. Вижити вдалось лише двом десяткам ворогів. Особливості цієї спецоперації в миттєвій взаємодії розвідки ССО і артилериї ЗСУ. Близько 13.00 розвідники відстежили військове угрупування.  Вже о 15.00 артилеристи швидко, а головне, філігранно відпрацювал", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше підрозділ ССО "Бандерлоги" та артилеристи знищили місце розташування ворожих ЗРК С-300, які цілили по населених пунктах регіону. Знищено 7 ворожих ЗРК та 300 окупантів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2477
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація