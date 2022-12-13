На Запоріжжі ЗСУ "тіктокнули" на військовій базі кадирівців і мобіків: деталі спецоперації

НА Запоріжжі в місце розташування окупантів "прилетіло" від ЗСУ.

Стали відомі деталі спецоперації українських розвідників та артилеристів в районі Пологів на Запоріжжі. Йдеться про дві сотні "закобзонених" окупантів.

Про це повідомляє видання "РИА Мелитополь".

Відомо, що на окупованій території Запорізької області в районі міста Пологи "мобіки" разом із кадирівцями облаштували військову базу на території ТОВ "Політехніка" в селі Пологи. Саме там 10 грудня ЗСУ влаштувало їм справжнє пекло.

Розвідники підрозділу ССО "Бандерлоги" надали координати бази окупантів українським артилеристам. Ті влучно поцілили по ній.

"Не менше 200 рашистів вже не зможуть воювати. Вижити вдалось лише двом десяткам ворогів. Особливості цієї спецоперації в миттєвій взаємодії розвідки ССО і артилериї ЗСУ. Близько 13.00 розвідники відстежили військове угрупування. Вже о 15.00 артилеристи швидко, а головне, філігранно відпрацювал", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше підрозділ ССО "Бандерлоги" та артилеристи знищили місце розташування ворожих ЗРК С-300, які цілили по населених пунктах регіону. Знищено 7 ворожих ЗРК та 300 окупантів.

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