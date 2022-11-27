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ЗСУ "тіктокнули" штаб полку кадирівців під час наради на Запоріжжі

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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ЗСУ "тіктокнули" штаб полку кадирівців під час наради на Запоріжжі

У Запорізькій області ЗСУ "хімарснули" кадирівців під час засідання штабу.

ЗСУ ліквідували понад 70 чеченців із полку, який чинив звірства проти українців у Маріуполі та на окупованому Запоріжжі.

Про це повідомляється в телеграмканалі "Досье шпиона".

Зазначається, що загиблі окупанти служили в 291-му гвардійському мотострілецькому полку, в/ч 65384, Борзой, Чеченська Республіка. Днями до них "прилетів" привіт від РСЗВ M142 HIMARS.

В результаті обстрілу 11 військовослужбовців загинули, ще 2 отримали поранення. Серед поранених і командир полку полковник Євген Малигін. Зазначається, що окупантів "хімарснули" просто під час робочої наради.

За даними української військової розвідки, всього в цьому полку було 226 військових.

291-й полк з перших днів бере активну участь у спецоперації. Спочатку його вояки були задіяні в облозі Маріуполя. Зараз підрозділ перебуває на одному із передових рубежів на Запорізькому напрямку.

Всього з цього полку ліквідовано щонайменше 70 окупантів.

Нагадаємо, що кадирівські тіктокери поназнімали трупів своїх товаришів та важкі поранення, щоб відзвітувати, що вони таки потрапили на передову і їм дісталося від ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
3410
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