ЗСУ тримають оборону на околицях Луганщини: два населених пункти підконтрольні уряду

Два населених пункти Луганської області є підконтрольні уряду України.

Про це сьогодні, 13 липня, повідомив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

Також він розповів про поточну ситуацію на окупованих територія Луганщини.

Гайдай зазначив, що загарбники продовжують красти і вивозити зерно КамАЗами. Також російська армія знищила в великих містах склади з продуктами харчування, магазини і ринки, через що населені пункти опинилися на межі гуманітарної катастрофи.

"У Рубіжному та Лисичанську зруйнована система централізованого газопостачання, для її відновлення необхідні значні кошти", - сказав очільник ОВА.

Також Гайдай поінформував, що загарбники впроваджують свого мобільного оператора на окупованих територіях і додав, що на цих територіях "є люди, які нам допомагають".

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