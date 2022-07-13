ЗСУ тримають оборону на околицях Луганщини: два населених пункти підконтрольні уряду

Збройні сили України тримають оборону на околицях Луганщини.
Два населених пункти Луганської області є підконтрольні уряду України.
Про це сьогодні, 13 липня, повідомив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.
Також він розповів про поточну ситуацію на окупованих територія Луганщини.
Гайдай зазначив, що загарбники продовжують красти і вивозити зерно КамАЗами. Також російська армія знищила в великих містах склади з продуктами харчування, магазини і ринки, через що населені пункти опинилися на межі гуманітарної катастрофи.
"У Рубіжному та Лисичанську зруйнована система централізованого газопостачання, для її відновлення необхідні значні кошти", - сказав очільник ОВА.
Також Гайдай поінформував, що загарбники впроваджують свого мобільного оператора на окупованих територіях і додав, що на цих територіях "є люди, які нам допомагають".
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