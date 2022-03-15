ЗСУ тримають всі позиції оборони Харкова, але російські окупанти обстрілюють місто з повітря

За добу зафіксовано 65 обстрілів.

Збройні Сили України тримають всі позиції оборони по Харкову: ворог не має шансів взяти місто.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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Втім, російські загарбники продовжують обстрілювати місто з повітря. Протягом минулої доби окупанти випустили дві ракети по центральній частині Харкова. Обстрілювали із реактивної системи залпового вогню "Смерч" район парка Горького, Сумського ринку, перехрестя Сумської та Динамівської. Загалом за добу зафіксовано 65 обстрілів.

Крім того, російська армія веде бойові дії в напрямках Ізюму, Балаклії, Дергачах.

За словами Синєгубова, у вівторок, 15 березня, місцева влада очікує на відкриття "зеленого коридору", аби евакуювати підопічних психоневрологічного інтернату в Осколі. "Його практично знищили окупанти кілька днів тому, там лишилися 350 осіб. Будемо робити все можливе, аби убезпечити людей", - йдеться у повідомленні голови ОДА.

Як повідомлялося, у Харкові за добу, 14 березня, з-під завалів будівель, зруйнованих обстрілами російських окупантів, рятувальники дістали тіла сімох загиблих, врятували - трьох. Загалом від початку нападу РФ на Україну у Харкові повністю знищено 600 будинків, без даху над головою залишилися тисячі людей.

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