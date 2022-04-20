ЗСУ у Харківській області "обезголовили" дивізію окупантів

Збройні сили України підкосили дивізії та полки окупантів, вивівши з ладу командування.

З Росії продовжують надходити звістки про втрати командування окремих військових підрозділів під час "спецоперації в Україні. Все більше дивізій та полків не дораховуються командирів.

Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.

"Продовжує надходити інформація про втрати серед командного складу 2 мотострілецька дивізія (в/ч 23626, Калінінець, Московська область) під час проведення «спеціальної військової операції» у Харківській області:

заступник командира 2 мсд підполковник Смирнов Андрій – тяжко поранений;

командир 1 мотострілецького полку (в/ч 31135, Калінінець) 2 мсд, підполковник Межуєв Денис – загинув;

командир 15 мотострілецького полку (в/ч 31134, Калінінець) 2 мсд, полковник Харитонов – важко поранений", - повідомив Цимбалюк.

Нагадаємо, що в Росії контрактники не хочуть помирати в Україні і дають драпака з армії. Від початку року до 15 квітня для проходження військової служби в 56 військових частин Західного військового округу було відібрано всього 103 військовослужбовці за контрактом, 23 з яких написали рапорти на звільнення, дізнавшись про проведення "спеціальної воєнної операції" на території України.