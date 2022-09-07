ЗСУ у Харківській області "закобзонили" підрозділ мотострілків РФ, який перебував в обороні

ЗСУ продовжують активно "мінусувати" російських окупантів.
На Харківщині українські захисники за день "закобзонили" ворожий підрозділ мотострілків.
Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.
"4 вересня під час контрнаступу ЗСУ в Харківській області було знищено підрозділ зі складу 200 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08275, Печенга) Північного флоту, що перебував на оборонних позиціях. Підтверджено смерть 16 військовослужбовців та поранення 9 військовослужбовців, 4 з яких потрапили в полон", - проінформував журналіст.
Нагадаємо, що у Луганській області між собою поконфліктували військовослужбовці РФ. Конфлікт закінчився стріляниною з пораненнями.
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