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ЗСУ у Харківській області "закобзонили" підрозділ мотострілків РФ, який перебував в обороні

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ЗСУ у Харківській області "закобзонили" підрозділ мотострілків РФ, який перебував в обороні

45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

ЗСУ продовжують активно "мінусувати" російських окупантів.

На Харківщині українські захисники за день "закобзонили" ворожий підрозділ мотострілків.

Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.

"4 вересня під час контрнаступу ЗСУ в Харківській області було знищено підрозділ зі складу 200 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08275, Печенга) Північного флоту, що перебував на оборонних позиціях. Підтверджено смерть 16 військовослужбовців та поранення 9 військовослужбовців, 4 з яких потрапили в полон", - проінформував журналіст.

Нагадаємо, що у Луганській області між собою поконфліктували військовослужбовці РФ. Конфлікт закінчився стріляниною з пораненнями.

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