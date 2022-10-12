ЗСУ уразили 20 пунктів управління ЗС РФ та "мінуснули" дві ворожі системи ППО - Генштаб

Минулої доби українська авіація, ракетники та зенітники відпрацювали по позиціях ворога, знищивши ворожу техніку та особовий склад.
ЗСУ знищили ворожі склади та пункти управління окупантів, а також уразили системи протиповітряної оборони.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по місцях розташування ворога. Підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох систем протиповітряної оборони противника.
"Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 20 пунктів управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, а також понад 20 інших важливих об’єктів ворога", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що минулої доби ЗСУ відбили ворожі атаки на Донеччині. В результаті успішних дій Сил оборони України та через велику кількість поранених, на окупованій території Луганщини спостерігається дефіцит медичних працівників.
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