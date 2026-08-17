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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
188
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1 хв

ЗСУ уразили базу російських ударних дронів та станції управління в Криму

ЗСУ завдали серйозних втрат армії РФ, вдаривши во об’єктах ворога.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Стовп диму

Стовп диму

У ніч проти 17 серпня Сили оборони України завдали ударів по інфраструктурі російських окупантів. Зокрема, під вогонь потрапили важливі військові об'єкти у Криму.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

Що атаковано

Зокрема, українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у районі Гвардійського в окупованому Криму. На території об'єкта зафіксували пожежу.

Також під удар потрапила наземна станція управління БпЛА «Оріон» у Новофедорівці.

Крім того, українські сили уразили наземний ретранслятор, який використовували для управління ударними дронами типу «Герань» та «Гербера», в Оленівці. Ще один об'єкт — пункт комунікації та живлення ретранслятора БпЛА — уражено на Тендрівській косі Херсонської області.

Наразі ступінь пошкоджень російських військових об'єктів уточнюється.

У Силах оборони наголошують, що робота зі знищення ключових військових цілей противника триває.

Нагадаємо, Сили оборони України 10 серпня атакували нафтохімічний комплекс «Тобольскнефтехим» у Тюменській області РФ. У Генштабі підтвердили ураження центральної газофракціонувальної установки потужністю близько 6,6 млн тонн сировини на рік. Підприємство виробляє компоненти, які використовують для виготовлення ракетного й авіаційного пального, матеріалів для дронів та бензину. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

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