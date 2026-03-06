ЗСУ уразили два фрегати РФ у Новоросійську: що відомо

Корабель РФ (ілюстративне фото) / © Сили оборони півдня України

Українські військові підтвердили пошкодження двох кораблів Чорноморського флоту Росії внаслідок удару по військово-морській базі в Новоросійську. Йдеться про фрегати «Адмирал Эссен» та «Адмирал Макаров».

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, ураження сталося під час атаки на базу в Новоросійську (Краснодарський край РФ), яка відбулася 2 березня 2026 року. Після додаткового аналізу результатів удару українська сторона підтвердила пошкодження двох російських кораблів.

Які кораблі зазнали удару

У Генштабі уточнили, що пошкоджень зазнали фрегати Чорноморського флоту РФ:

«Адмирал Эссен»

«Адмирал Макаров».

Наразі ступінь їхніх пошкоджень уточнюється. Також триває аналіз інформації щодо можливого ураження інших російських суден, які могли перебувати в акваторії військово-морської бази під час атаки.

Що кажуть у Генштабі

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що удари по військовій інфраструктурі Росії триватимуть.

«Системні удари по військовій інфраструктурі та об’єктах воєнно-промислового комплексу противника триватимуть до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові знищили російський протичовновий вертоліт Ка-27 над акваторією Чорного моря. Операцію провели ВМС ЗСУ.

Раніше українські військові завдали ударів ракетами «Фламінго» по заводу з виробництва ракет для комплексів «Искандер», «Ярс» і «Булава» у Воткінську, що в Удмуртській Республіці РФ. У росіян виникли проблеми з виробництвом ракет.